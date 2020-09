Mastella deluchiano è 'mister centomila preferenze': "Volevano fottermi, non ci sono riusciti"

"Noi Campani" nel simbolo riporta il campanile di quello che fu l'Udeur. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ne è il leader, ed è felice delle elezioni "mister centomila". "Un mio caro amico e noto imprenditore italiano mi ha detto che devono chiamarmi 'mister centomila' per essere riuscito a sfondare il muro delle centomila preferenze in Campania con 'Noi Campani', fondato meno di due mesi fa, e che è riuscito a far eleggere due consiglierei regionali, Gino Abbate (il candidato più votato in provincia di Benevento) e Maria Luigia Iodice a Caserta", spiega.

Mastella era tra i sostenitori del presidente uscente (ma anche rientrante) Vincenzo De Luca. "Quello che siamo riusciti a fare in questa competizione - ha spiegato - è il miracolo più forte realizzato nella mia storia politica essendo partiti poche settimane fa, senza gestire potere, e con la sola forza di volontà di tanti amici per riscattare le aree interne della nostra regione. Francamente non mi aspettavo un risultato del genere. È stato un ritorno felice dopo tanti momenti difficili e questo mi spinge a dire che non ci fermiamo qua. Anzi, ci metteremo al lavoro da subito per costruire qualcosa di più importante a cominciare dalla presentazione della nostra lista alle prossime amministrative a Napoli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Salvini da sempre ha detto 'mai con Mastella'? La gente però ha votato me e non il leader della Lega che qui in Campania come nel resto del Sud non ha sfondato". "L'alleanza politica per le regionali con De Luca - ha aggiunto Mastella - l'ho fatta in tempi non sospetti con l'intento di creare un progetto che dia respiro ed importanza alle aree interne. In tanti hanno tentato di fottermi, ma non ci sono riusciti, non ci riusciranno".