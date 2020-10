Il Pd boccia la Clemente come candidata. Sarracino: “Città 'scassata' in 10 anni”

Arriva immediato anche il commento del segretario metropolitano del Pd, Marco Sarracino alla proposta del sindaco de Magistris di candidare Alessandra Clemente come prossimo sindaco di Napoli. E si tratta di una bocciatura a tutto il progetto arancione affossando per ora la possibilità di un'alleanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le parole di Sarracino

“Stamane raccontavo di come Napoli fosse ormai una città "scassata" politicamente, economicamente e socialmente. Apprendo senza neanche tanto stupore che Alessandra Clemente sia stata candidata da Luigi de Magistris alla carica di Sindaco di Napoli. Non mi interessa commentare i motivi o i metodi di tale scelta. Il ragionamento da fare in questi casi è molto più semplice: Napoli, dopo 10 anni di giunta arancione, è migliorata o peggiorata? La risposta è chiara a tutti, anche a chi attualmente guida la nostra città. Dagli autobus che non passano alle strade distrutte, dai parchi chiusi al degrado ormai imperante sia in centro che in periferia, Napoli è una città in cui fai fatica a vivere. E non è una fatica uguale per tutti, ma è tanto più dura quanto più ti emarginano le tue condizioni sociali ed economiche. Dinnanzi a tutto questo siamo pronti a mettere in campo un percorso del tutto alternativo. Lo faremo con le migliori energie della città, con nuove idee, con gruppi dirigenti diffusi che allo "scassare" risponderanno con il "ricucire". Lo faremo chiamando a raccolta partiti, movimenti, le associazioni, insomma tutta la Napoli che è stufa del malgoverno e che vuole finalmente cambiare. Lo faremo con una coalizione larga, aperta, di pari dignità fra tutte le parti, che si farà trovare pronta in vista di una tornata elettorale che sarà la più importante degli ultimi anni. Coraggio, ora tutti uniti, rammendiamo quegli strappi, parliamo di Napoli”.