Clemente: “Da sindaca darò un grande bacio a De Luca”

"Da sindaca sicuramente darò un grande bacio a De Luca e inizieremo a collaborare in un modo propositivo e costruttivo". Lo spiega all'agenzia Dire la candidata sindaca di Napoli Alessandra Clemente. "Sono sicuramente la candidata donna più giovane, che si è candidata - ricorda - con le proprie forze e non con quelle dei partiti nazionali, non un nome calato dall'alto o imposto dalle stanze di palazzo. Ho però una grande esperienza, sono stata assessore per otto anni e rivendico la mia conoscenza della macchina amministrativa".

"Da sindaca - assicura l'ex assessora della giunta de Magistris - sarò sicuramente il più grande elemento di garanzia che il fare sarà molto più delle parole e non ci saranno conflitti, richiamerò sempre tutti a dover lavorare per un unico progetto. Quindi, tutti, ministri, governatori e presidenti del Consiglio dovranno fare credibilmente delle cose per la città per superare le troppe opportunità in meno che i cittadini campani hanno su temi come lavoro, salute, trasporto pubblico. Non solo sarò una garante dell'assenza di conflitti, ma soprattutto una donna che si impegnerà per essere concreta e portare alle napoletane e ai napoletani quanti più risultati possibili per migliorare la qualità della vita".