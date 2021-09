V Municipalità, intervista alla candidata presidente Del Giudice: "Dobbiamo aiutare i cittadini a risolvere i problemi quotidiani"

Non solo per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. A Napoli domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà anche per l’elezione dei nuovi presidenti municipali e per il rinnovo dei consigli. Alla V Municipalità Arenella Vomero, tra le candidate e i candidati in corsa per la successione del presidente uscente Paolo De Luca, c’è Cinzia Del Giudice, consigliera municipale uscente e candidata presidente per la coalizione che sostiene Antonio Bassolino, che ha risposto alle nostre domande:

Come è maturata la decisione di candidarsi alla Presidenza della V Municipalità?

"Ho fatto 10 anni di esperienza come consigliera della Municipalità 5 Arenella Vomero e conosco le risorse e le criticità del territorio. Ho sempre instaurato buoni rapporti con gli uffici centrali e so come districarmi dall'eccessiva burocrazia".

Da cosa deve ripartire, a suo parere, il territorio della V Municipalità e cosa, invece, cambierebbe nel caso in cui fosse eletta Presidente.

"Bisogna ricucire i rapporti con i cittadini, ascoltando i loro bisogni e rendendoli partecipi della vita politica del territorio. Se fossi eletta Presidente, gli uffici dovranno accogliere i cittadini e aiutarli a risolvere i problemi quotidiani, dal certificato alla carta d'identità, dal cassonetto sotto la finestra alla potatura dei rami che sporgono nei balconi, partecipando e valorizzando a tutte quelle attività culturali, sociali che propongono le associazioni per il solo interesse di collaborare con le istituzioni su vari temi di interesse. Mi piacerebbe creare uno spirito di comunità vero, dove ciascuno capisca dove finisce la propria libertà per non ledere quella altrui. Gentilezza, disponibilità e accoglienza: questo dev'essere il modus operandi".

Negli ultimi anni si è molto discusso del ruolo delle Municipalità a Napoli: cosa ritiene debba cambiare in futuro?

"Il ruolo delle Municipalità è fondamentale perché è l'ente prossimo ai cittadini. Per essere efficace, però, ha bisogno di maggiore autonomiam sia finanziaria sia sulle competenze. È assurdo pensare che la Municipalità si debba interessare degli alberi di basso fusto, ma non possa manutenere quelli di alto fusto, così come la suddivisione in strade principali e secondarie. Per non parlare delle politiche attive che sono centralizzate: con dieci Municipalità, diverse per composizione e problematiche, uniformare al centro è sbagliato. Le municipalità sono dieci piccole città molto disomogenee. Non si può pensare di attuare politiche di welfare uguali per tutti".