Cimitero di Poggioreale, la proposta: "Aprire un ufficio informazioni presso la sede della Municipalità"

I consiglieri municipali della “Lista Manfredi Sindaco” Domenico Arfè, Vincenzo Accuso e Cristoforo Montefusco, questa mattina hanno protocollato la richiesta di istituire presso gli uffici della IV Municipalità di Napoli in Via Gianturco, una postazione "STRAORDINARIA, SPORTELLO/BOX OFFICE/UFFICIO INFORMAZIONI", che sia in grado, in questo particolare momento di emergenza, di dare le opportune indicazioni/informazioni ai cittadini, ai comitati che si costituiscono quotidianamente ed a tutti coloro che ne fanno espressa richiesta, in merito alla triste vicenda che recentemente ha riguardato il crollo di diversi loculi presso il Cimitero di Poggioreale.

Inoltre hanno richiesto di istituire un numero di telefono disponibile in fasce orarie gestito sempre nel plesso della IV Municipalità. Ha dichiarato Domenico Arfè Capogruppo alla IV Munipalità, tra l’altro consigliere più votato dell’assise di San Lorenzo Vicaria Poggioreale e Zona Industriale:

“E’ cura dell'Amministrazione municipale, rendere edotta la cittadinanza circa i successivi sviluppi della triste vicenda, per questo motivo uno sportello creato ad-hoc è fondamentale in questo momento di Emergenza, sia per i familiari dei defunti ospiti dei loculi crollati, ma anche per i cittadini residenti della zona limitrofe al Cimitero”. Sulla questione è intervenuto anche il Consigliere Comunale Luigi Musto che ha dichiarato: “Condivido l’iniziativa dei consiglieri municipali è farò tutto quanto possibile per mettere in condizione la IV Municipalità di offrire un servizio oggi indispensabile".