Riapertura Cimitero delle Fontanelle, l'assessora Armato: "E' una delle priorità dell’amministrazione"

Il Consiglio comunale di Napoli, nella seduta di mercoledì 26 gennaio, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a firma del consigliere Fulvio Fucito (Manfredi sindaco), sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che chiede l’attivazione ad horas di tutte le procedure per la messa in sicurezza e la riapertura del cimitero delle Fontanelle.

L’assessora comunale al turismo Teresa Armato, come già fatto in precedenza nel corso di una riunione della Commissione cultura e turismo, ha spiegato che la riapertura dello storico sito nel cuore della città è una delle priorità dell’amministrazione ed è probabile che entro la primavera sia possibile la ripresa delle visite.

Il consigliere Toti Lange (gruppo Misto) ha proposto un emendamento all’ordine del giorno per prevedere che l’accesso alle Fontanelle sia a pagamento, con l’esclusione dei residenti a Napoli, per garantire adeguate risorse alla manutenzione del luogo. La proposta del consigliere Lange di prevedere un ingresso a pagamento sarà tenuta in considerazione come suggerimento in vista della definizione delle modalità di gestione del sito, ha rilevato l'assessora Armato. Dopo il ritiro dell’emendamento, l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.