"L’evoluzione del fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei desta una preoccupazione crescente ed è quindi necessario che Regione, Comuni e Governo operino in piena sinergia e mettano in campo tutte le misure necessarie in tempi rapidi", Così Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto, a margine dell’audizione svoltasi oggi nel Consiglio regionale della Campania.

"Ho chiesto questo incontro alla VII Commissione perché trovo doveroso che i consiglieri regionali, come rappresentanti dei cittadini della Campania, ricevano un’informativa dettagliata sulla situazione corrente e sulle iniziative in corso su trasporti, vie di fuga, piano di evacuazione. Ora la priorità è farsi trovare pronti in caso di emergenza garantendo la massima sicurezza dei cittadini", aggiunge la consigliera.

"La verità - prosegue - è che dopo l’ultima crisi bradisismica dei primi anni ’80 sono trascorsi 40 anni in cui è stato fatto poco o nulla, e non possiamo lasciare che passi altro tempo senza che si sia messo mano a criticità ataviche. Il 76% degli edifici nell’area metropolitana di Napoli è stato costruito senza il rispetto delle norme antisismiche, ora è arrivato il momento di programmare degli interventi di adeguamento. Mi ha impressionato apprendere che i fondi disponibili basteranno unicamente per il monitoraggio ma non per la messa in sicurezza degli edifici. Su questo bisognerà spingere con forza, anche supportando la proposta dei sindaci di un Sisma bonus ad hoc. Vista la pregnanza del tema, col presidente della VII Commissione abbiamo stabilito di riunirci periodicamente per ricevere dalla Regione gli aggiornamenti e presto si terrà un’audizione su trasporti e vie di fuga", ha concluso.