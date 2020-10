De Magistris sulla chiusura scuole: “L'ho saputo dalle agenzie”

Le scuole? “Non sono d'accordo con la chiusura, le avrei lasciate ancora aperte, sarei partito da misure più restrittive nei luoghi dove c'è assembramento, avrei rafforzato lo smart working portandolo all'80/90% e sarei intervenuto anche sui trasporti pubblici”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Vincenzo De Luca si è confrontato con lei prima di prendere queste decisioni?

“È un tema che sconcerta. Il sindaco di Napoli non partecipa all'unità di crisi della regione Campania. Vi sembra normale che lo debba apprendere alle 19 di sera? Io l'ho saputo tramite le agenzie”. Lei ha provato a chiamare tempo il governatore della Campania? “Lo chiamo ma non risponde. Gli avevo scritto una lettera per chiedere di partecipare all'unità di Crisi e per aver dati più precisi. Lui mi ha risposto che non c'era bisogno”, ha spiegato il sindaco a Un Giorno da Pecora.