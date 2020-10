Nuovo Dpcm di Conte, in arrivo limitazioni e divieti: coprifuoco per bar e ristoranti?

E' in arrivo nelle prossime ore (presumibilmente tra martedì e mercoledì) un nuovo Dpcm del governo Conte per il contenimento dell'epidemia anti Covid, a causa dei casi in costante aumento in tutta la Penisola.

Scontate alcune misure in programma, oltre al prolungamento dello stato di emergenza sino al 31 gennaio, come l'obbligo per le mascherine all'aperto, peraltro già in vigore in Campania e restrizioni per la movida. Ci potrebbe infatti essere una limitazione del numero di persone presenti nei luoghi al chiuso e un massimo (non più dell'80%) di utenti presenti in contemporanea sui trasporti pubblici.

Esercizi commerciali

Fortemente a rischio le attività commerciali, con possibilità di ingressi contingentati nei negozi, coperti ridotti al ristorante e la chiusura di tutte le discoteche chiuse. Per limitare la movida i locali aperti al pubblico (ristoranti, bar) potrebbero dover chiudere alle 22 o alle 23.

Possibile limite di mille persone in manifestazioni all'aperto e 200 in teatri, cinema (al chiuso).