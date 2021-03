Chiude il Cinema Arcobaleno, Potere al Popolo: "Perdita enorme per tutti i cittadini"

Un altro pezzo di storia del quartiere Vomero e un altro presidio culturale della città di Napoli ha chiuso i propri battenti. Come ormai noto, si tratta del Cinema Arcobaleno in via Carelli. Già nel gennaio del 2014 aveva chiuso, per poi riaprire nell'agosto del 2015. Stavolta, però, il lieto fine sembra davvero lontanissimo, vista la crisi che sta attanagliando l'intero settore causa Covid..

Tra le reazion in città si registra quella di Potere al Popolo: "Dopo un anno di pandemia, che ha messo in ginocchio il mondo della cultura, evidentemente poco produttivo per essere salvato, chiude un altro presidio culturale del quartiere Vomero, il cinema Arcobaleno. Questa chiusura è una perdita enorme per i cittadini e le cittadine, che saranno privati di un pezzo di Storia del quartiere, un presidio culturale e centro di aggregazione, spazzato via dall’ennesimo centro commerciale.

Ma la pandemia non ha creato da zero questa crisi culturale, ha esasperato una condizione di svalutazione e abbandono del mondo della cultura che va avanti da anni e che ha portato alla chiusura di tanti altri cinema, teatri, biblioteche e librerie. Solo qualche mese fa ci ritrovavamo davanti le porte chiuse del Teatro Acacia assieme a tanti cittadine e cittadini, artisti e lavoratori dello spettacolo per protestare contro la sua chiusura e oggi il nostro quartiere perde un altro presidio culturale, lasciando il posto ancora una volta al profitto ed al consumo.

Tutto questo accade nel silenzio e nell’incapacità delle istituzioni di tutelare questi luoghi, di garantire alla città la sopravvivenza di spazi di aggregazione e socialità. Vogliamo che il patrimonio culturale della nostra città sia difeso e salvaguardato, basta svalutare la cultura!