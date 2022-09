Forza Italia addio, Cesaro e altri vanno con Renzi e Calenda: "Perso lo spirito del '94"

Quattro ex di Forza Italia, tra i vertici del partito in Campania, hanno annunciato di sostenere l'area politica di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Si tratta di Armando Cesaro, ex consigliere regionale in Campania e figlio del senatore Luigi Cesaro, e dei parlamentari uscenti Domenico De Siano, Carlo Sarro e Antonio Pentangelo. "L'unico voto utile e possibile, in questa fase politica, è quello per il Terzo Polo", spiegano.

"Abbiamo provato a resistere fino alla fine in un partito che, ormai, dello spirito originario del '94 conserva solo il nome del suo fondatore nel simbolo elettorale. Da ciò – osservano – il massiccio ed inevitabile esodo di ministri, parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali e soprattutto militanti registratosi negli ultimi mesi". "L'incalzante crisi economica e sociale che investe l'Italia, aggravata dall'attuale congiuntura internazionale, richiede un rinnovato impegno nell'azione politica – sostengono i quattro ex FI – coerente con la nostra visione moderata e liberale del Paese, unica veramente in grado di scongiurare scelte economiche irresponsabili o, peggio ancora, soluzioni politiche avventurose che condannerebbero l'Italia all'isolamento e ad ulteriore declino".

Cesaro, De Siano, Sarro e Pentangelo annunciano di aver "avviato un'attenta riflessione e un serio confronto con quanti (amministratori locali, militanti e simpatizzanti) in queste settimane hanno seguito la nostra scelta di lasciare Forza Italia: insieme abbiamo convenuto che l'unico voto utile e possibile, in questa fase politica, è quello per il Terzo Polo". "Nei prossimi decisivi giorni di campagna elettorale – aggiungono – lavoreremo per rafforzare il risultato di questa area politica, e nel nome dei valori autenticamente liberali e garantisti che abbiamo sempre convintamente sostenuto, chiederemo ai tanti che proprio tali valori condividono, di unirsi a noi in questa battaglia democratica per l'Italia".

Il commento di Italia Viva

"Aderire al Terzo Polo – è il commento del presidente di Italia Viva Ettore Rosato – significa assumersi l’impegno di costruire uno spazio politico che sia punto di riferimento per chi non si riconosce nello scontro ideologico, spesso strumentale, tra destra e sinistra, che oggi dimostrano di non avere contenuti e soprattutto di non saper dare risposte alle preoccupazioni e ai problemi degli italiani". "A loro – conclude – il mio ringraziamento, sicuro che insieme sapremo lavorare bene per costruire la nostra Italia sul Serio".