Il centrosinistra vince in Sardegna: l'ultimo a strappare una regione al centrodestra era stato De Luca

La vittoria di Alessandra Todde alle Elezioni Regionali 2024 in Sardegna segna un passaggio importante a livello politico nazionale. Il successo della candidata del 'campo largo' formato dal Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e l'Alleanza Verdi-Sinistra è particolarmente significativo per l'area di centrosinistra.

Era, infatti, dal 2015 in Campania, con la vittoria di Vincenzo De Luca sul governatore uscente Stefano Caldoro, che il centrosinistra non riusciva a strappare una regione al centrodestra, come accaduto stavolta, 9 anni dopo, sull'isola.