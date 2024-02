De Luca a cena con Feltri e Sallusti: “Avrei preferito la Bellucci”

Nessun "clamore" per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, pizzicato a pranzare in un ristorante di Brera con Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti. Ma una certezza: "ci siamo ritrovati lì per caso". A parlare dell'episodio - e della foto, pubblicata da Dagospia, che ritrae i tre insieme - è stato il governatore dem a margine di una conferenza stampa nella sala giunta della Regione. "Noi stavamo lì per mangiare bene - ha detto De Luca - e, siccome i milanesi sono abituati a mangiare bene, dove sono andati? In un ristorante gestito da napoletani e da campani…".

Il presidente della Regione ha poi spiegato come è nata l'idea di suggellare il momento con una fotografia. "Sallusti - ha raccontato - ha detto: non vorremmo mettere in difficoltà il presidente. Mettere in difficoltà me? Ma fai tutte le foto che vuoi, ma che me ne frega… Che devo chiedere il permesso per fare le foto? Certo se fosse stata Monica Bellucci sarebbe andata meglio… Però mi sono dovuto accontentare di Sallusti".