Catello Maresca e Rosaria Borrelli: “Partono i lavori per riaprire la sede comunale di Ponticelli"

“Partono i lavori affinché riapra la sede comunale di Ponticelli chiusa da oltre un anno.

Grazie alla collaborazione del gruppo Maresca sono state reperite le risorse necessarie per finanziare le attività e ridare al territorio un pezzo indispensabile delle istituzioni. Con la collaborazione dei consiglieri Massimo Cilenti e Demetrio Paipais si compie un atto di civiltà fondamentale per Ponticelli, grazie ad una azione congiunta opposizione-maggioranza che pone rimedio ad una scelta scellerata che aveva condotto alla chiusura.

Ponticelli, come tante altre parti più vulnerabili della città, ha bisogno di attenzione costante e presenza come quella che il gruppo Maresca ha sempre dimostrato di avere”. Così in una nota congiunta Catello Maresca Magistrato Consulta Bicamerale questioni Regionali e la consigliera comunale Rosaria Borrelli in merito all’avvio dei lavori per il recupero della sede Municipale di Ponticelli.