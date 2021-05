Maresca, spallata a Cesaro: "Chi ha processi in corso faccia un passo di lato"

Prima uscita da candidato sindaco di Napoli per il pm dopo aver ottenuto l'aspettativa dal Csm: "Non mi sento il candidato del centro-destra. Ho una formazione moderata e cattolica e dialogherò con tutti i partiti che lo vorranno"

"Non sono il candidato del centro-destra, sono il candidato Catello Maresca". Invitato alla presentazione del libro di Luca Palamara e Attilio Sallusti al Teatro Sannazzaro di Napoli, il pm in aspettativa si concede ai microfoni per la prima volta da candidato in pectore a sindaco di Napoli. Si definisce "moderato e cattolico" e cerca di smarcarsi dai partiti: "Rispetto il loro ruolo e parlerò con tutti i partiti che lo vorranno anche se a certe condizioni: bisognerà avere sempre chiaro chi è che si siede al tavolo e con quali obiettivi".

La Lega, Forza Italia e la "spina" Cesaro

Intanto, parole di circostanza a parte, Maresca ha già incassato l'endorsement di Lega e Forza Italia, cioé due terzi del centro-destra, anche se ci tiene a rimarcare che "...non è stato certo Salvini a propormi". Ma le spine più pungenti arrivano dal fronte degli azzurri. Armando Cesaro, quando mesi fa è stato avanzato il nome di Maresca, sarebbe stato tra i suoi primi sostenitori. A pesare sul suo capo, però, è un processo per voto di scambio, senza considerare l'operazione Antemio che, nel giugno del 2020 ha ipotizzato rapporti tra membri della sua famiglia e il clan Puca (procedimento nel quale Armando Cesaro non risulta tra gli indagati). Ma è lo stesso magistrato, a domanda precisa, a scrollarsi da dosso l'imbarazzo e ad assestare una decisa spallata: "Non possiamo dialogare con tutti. Non siamo colpevolisti, ma chi ha procedimenti giudiziari in corso dovrebbe fare autonomamente un passo di lato fino al termine dell'iter".

La sfida con Manfredi (Pd-5S)

Soltanto pochi minuti del suo arrivo in via Chiaia, Pd e Movimento 5 Stelle hanno ufficializzato la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi: "Contento per lo spesso dell'avversario - afferma Maresca - ma perplesso sulle motivazioni. Se pochi giorni fa aveva declinato per il debito del Comune, devo pensare che in questo tempo ha trovato per magia i 5 miliardi che servono alla città".

Il debito del Comune di Napoli

E sulla situazione economica di Napoli, Maresca spiega il suo punto di vista: "Il debito che arriva da 50 anni fa non si può risolvere con un colpo di spugna. La cosa su cui bisogna lavorare è sull'ottimizzazione delle risorse e sulla riduzione della differenza che c'è tra uscite, 1,5 miliardi di euro, ed entrate, 1,2 miliardi.Se non risolviamo questo, non supereremo mai questa situazione. Napoli non può fallire".