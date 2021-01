Catello Maresca può candidarsi a sindaco di Napoli: via libera dal Csm

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera di archiviazione della pratica aperta sul sostituto procuratore generale di Napoli Catello Maresca, dopo la segnalazione arrivata al Csm il 14 dicembre scorso dalla procura generale in relazione all'ipotesi di sua candidatura a sindaco di Napoli.

Maresca, si legge nella delibera approvata dopo un lungo dibattito e riportata da Adnkronos, "ha pieno diritto di candidarsi per competizioni elettorali amministrative in Campania e nella Provincia di Napoli, ivi comprese quelle relative al Sindaco della città di Napoli".

Maresca: "Ho sempre servito e servirò le istituzioni e i cittadini"

"Non commento le decisioni del Csm. Ho rispetto sacro per ogni istituzione della Repubblica, ho rispetto per ogni componente del Csm e per l'istituzione Csm. La toga è sempre stata e sempre sarà, fino a quando sarò su questa terra, la mia seconda pelle. La mia bussola in questo Paese sono la costituzione e le leggi, cui siamo tutti soggetti. L'onore e il decoro dell'ordine giudiziario cui mi onoro di appartenere sono da sempre il mio orizzonte morale ed ideale, non a chiacchiere ma con comportamenti concreti quotidiani. Ho sempre servito e servirò le istituzioni e i cittadini italiani". Queste le parole di Catello Maresca riportate da Adnkronos.