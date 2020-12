Casoria, il sindaco presenta la nuova giunta

Con una conferenza stampa presso l'aula consiliare del comune di Casoria il sindaco Raffaele Bene ha presentato la nuova giunta. "Ringrazio gli assessori uscenti ed auguro buon lavoro ai nuovi" - dichiara Bene sottolineando il percorso non facile che ha portato alle nuove nomine, "frutto di scelte coraggiose da parte del primo cittadino. Scelte che hanno creato malumori tra alcuni consiglieri comunali di maggioranza che hanno presenziato alla conferenza stampa cercando anche di intervenire confondendo quest'ultima per un consiglio comunale".

Nel suo discorso il Sindaco ha anche sottolineato il rammarico per la rinuncia all'incarico da parte dell'assessore uscente Franco Russo, il quale, su indicazione del proprio gruppo consiliare di appartenenza non ha accettato la nomina. Il Sindaco ha poi ringraziato la dott.ssa Tommasina D'Onofrio che per ragioni professionali non ha potuto accettare la nomina di assessore ma che ha comunque manifestato la propria vicinanza, stima e supporto al primo cittadino ed all'Amministrazione.

Inizia quindi un nuovo percorso per l'attività amministrativa del comune di Casoria, "spesso - si legge ancora nella nota inviata dall'amministrazione - rallentata dal tentativo di condizionamento di alcune forze polotiche. Va riconosciuto al Sindaco Bene il merito di aver saputo mediare ed imporsi, quando necessario, con scelte ferme e coraggiose che tendono all'obiettivo di rilanciare l'azione politica amministrativa della propria Amministrazione nell'esclusivo interesse della Città".