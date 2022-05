Casoria, rinvio del Consiglio Comunale: "Non tolleriamo offese e aggressioni"

"È di sicuro grave quanto accaduto in merito al rinvio del Consiglio Comunale previsto per oggi, in cui fra i temi all'ordine del giorno vi era la discussione su Casoria Ambiente. Su questo l'Amministrazione fa ammenda e ha già avviato le opportune indagini per verificare e accertare responsabilità di tali omissioni che andranno evidentemente sanzionate. Tutto ciò non tollera però, un atteggiamento di violenza, seppur verbale, nei confronti di alcuni componenti dell'attuale Amministrazione da parte di alcuni soggetti non meglio identificati, su cui forse qualcuno specula facendo immaginare percorsi di assunzione all'interno della partecipata. Più volte l'Amministrazione ha ribadito che solo percorsi di trasparenza e di evidenza pubblica potranno consentire assunzioni all'interno della Casoria Ambiente e ove mai la norma lo consentisse solo in tali casi si potrebbe immaginare un qualcosa di diverso. Non sono assolutamente tollerabili atteggiamenti che tendono ad intimorire o sbeffeggiare componenti dell'Amministrazione e a tal proposito sono state già allertate le forze dell'ordine adi intervenire, anche attraverso un lavoro di intelligence affinché non si verifichino più episodi del genere. É intenzione della maggioranza affrontare in un prossimo consiglio comunale, temi anche caldi e sensibili come quelli legati ad assunzioni del personale, sia interno al Comune che alla partecipata, tenendo però sempre come bussola ciò che la norma predispone."

Spiega in una nota stampa l'Amministrazione Comunale di Casoria.