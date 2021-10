Inni fascisti su Facebook, Clemente: "Dalla colazione Manfredi continuano a spuntare gli impresentabili"

"Dalla coalizione di Gaetano Manfredi continuano a spuntare impresentabili". Parole di Alessandra Clemente a commento dell'articolo di Napolitoday sui post inneggianti il fascismo pubblicati sulla pagina Facebook di Vincenzo Sollazzo, consigliere elletto nella sesta Municipalità con la lista Azzurri con Manfredi.

“Mentre a livello nazionale dal Pd si scagliano accuse contro le formazioni neo-fasciste dopo i fatti dello scorso sabato a Roma, - afferma la candidata a sindaco, oggi consigliere comunale - a Napoli hanno costruito maggioranze tenendo dentro la qualunque e come volevasi dimostrare cominciano a spuntare casi di impresentabili, come, grazie alla denuncia di Napoli Today, il consigliere della VI Municipalità Vincenzo Sollazzo, che sui social inneggia apertamente a Mussolini e al fascismo”.

La Clemente parla di dubbi fondati: “Noi, insieme a personalità come il senatore Sandro Ruotolo e Maurizio De Giovanni, appena un mese fa avevamo chiesto che fossero segnati con decisione i confini della coalizione a sostegno di Gaetano Manfredi in un recinto dichiaramente antifascista. Un appello ignorato se questi sono i primi risultati ad una settimana dalle elezioni. Ancora una volta Manfredi che si era detto 'garante' del minestrone politico che hanno presentato alle amministrative, prende le distanze da un suo eletto. Come nel caso della cantante neo-melodica Tina Sacco e del professore Bruno Amato. Prima li candidano e poi li ripudiano. Che un’alleanza di cartone formata da 13 liste, nata solo per mettere assieme voti, fosse ingestibile e tenesse dentro tutto e il contrario di tutto lo sapevamo già e ieri lo ha confermato anche Francesco Boccia. Potevano pensarci prima e non condannare Napoli a diventare una Babele politica”.