Case popolari, Manfredi: "Da giugno via alla graduatoria. Trasformare inquilini in proprietari"

Il sindaco spiega il piano per contrastare l'emergenza abitativa: "Riqualificazione delle aree dismesse e housing sociale. Bisogna investire in manutenzione e valorizzare il patrimonio"

Da giugno Napoli potrebbe avere di nuovo una graduatoria per l'assegnazione delle case popolari. Gaetano Manfredi, ospite della redazione di Napolitoday, spiega come dopo la risoluzione delle inchieste in sanatoria la piattaforma regionalepotrebbeessere riattivata. E' il primo passo per affrontare l'emergenza abitativa che a Napoli coinvolge circa 100mila cittadini.

La graduatoria manca da due anni, da quando la Regione Campania ha modificato il regolamento accentrando le competenze. Nel momento della dismissione dell'ultima lista valida, le famiglie in attesa erano circa 24mila: "Quello della casa è un tema importante per Napoli - afferma Manfredi - Viviamo da alcuni anni anche uno spopolamento della città per la difficoltà a trovare un'abitazione. La graduatoria è il primo passo, perché dobbiamo renderci conto di qual è il fabbisogno. Da giugno, dovrebbe essere aperta la piattaforma regionale".

Legalità e valorizzazione del patrimonio sono gli altri due punti indicati dal sindaco di Napoli: "Non possiamo accettare che in alloggi comunali ci siano persone non autorizzate che neanche conosciamo. Va organizzato bene il patrimonio, eliminando le situazioni di abusivismo. Infine, va fatto un intervento massiccio di housing sociale basato sulla rigenerazione urbana, per la quale abbiamo fatto richiesta di fondi nel Pnrr. Vanno costruite nuove case utilizzando aree dismesse".

Un progetto che parte dalla riorganizzazione amministrativa: "Creeremo un ufficio unico che si occupi della casa a tutti i livelli, dalle assegnazioni alla manutenzione. La nostra idea è quella di rendere gli inquilini proprietari attraverso incentivi importanti".