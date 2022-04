Manfredi: "Grave che pezzi di patrimonio pubblico siano in mano alla camorra" | VIDEO

Grave che pezzi del patrimonio pubblico a Napoli siano in mano alla camorra. A denunciarlo è lo stesso sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa alla camera di commercio.

"Il fatto che pezzi di patrimonio possano essere condizionati nell'uso dalla criminalirà organizzata, dalla camorra, è estremamente grave - sono le parole del sindaco - Per poter intervenire, come si è fatto in alcuni quartieri dell'area metropolitana, è necessario un intervento interforze. La questione sarà al centro dei tavoli per la sicurezza, che già si stanno facendo. Per consentire l'uso da parte dei legittimi assegnatari, la difficoltà principale che si incontra è la mancanza di graduatorie".