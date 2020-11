'Cartabianca' su Rai 3, De Luca annuncia querele

"Io credo che in Campania ci sia un problema di emergenza molto seria anche di tenuta del quadro istituzionale". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a "Cartabianca" su Rai 3. "La situazione è davvero sconcertante - ha aggiunto de Magistris - abbiamo fatto un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica l'altro giorno e il presidente della Regione Campania contestava che il Comitato si potesse occupare della mancanza dell'ossigeno nelle farmacie e si potesse occupare dei 118 che non arrivano".

La risponsta di De Luca non è tardata. "Continua la campagna di aggressione mediatica contro la Campania. C'è da rimanere esterrefatti di fronte alle parole e alle tesi campate in aria ascoltate da vari interlocutori nella trasmissione del servizio pubblico Cartabianca": è quanto ha scritto su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Di fronte a queste falsità non resta che la querela per diffamazione", aggiunge il presidente della giunta.