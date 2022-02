Napoli spegne le luci del Maschio Angioino: la protesta del Comune contro il caro bollette

Anche il Comune di Napoli ha partecipato all'iniziativa lanciata da Anci per protestare contro il caro bollette spegnendo le luci del Maschio Angioino. Una lunga catena di 'buio' che a partire dalle ore 20 di giovedì 10 febbraio ha coinvolto in contemporanea, per 30 minuti, circa 3mila comuni italiani, da nord a sud, in ogni regione.

I sindaci che hanno aderito all'iniziativa, hanno oscurato i luoghi simbolo delle loro città, per lanciare un segnale netto al Governo: con i rincari sull’energia i comuni non reggerebbero e, di conseguenza, questo inciderebbe sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini.

"Insieme ad altri comuni d’Italia aderiamo all’iniziativa promossa dall’Anci per sensibilizzare e spingere il Governo ad agire concretamente contro l'impatto della crisi energetica e l’aumento dei costi di gestione che peseranno sulle spalle di famiglie e imprese, ma anche sugli enti locali. Auspichiamo un intervento straordinario in grado di mitigare gli effetti del caro bollette sui bilanci delle amministrazioni", ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.