Caro bollette al Comune di Napoli, il sindaco: “Aumento da 10 milioni all'anno”

"La previsione è intorno ai 10 milioni di euro di incrementi di costi per quest'anno, sia per quanto riguarda l'illuminazione pubblica che poi naturalmente per scuole e impianti sportivi". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato da Radio24 sul caro bollette e sulle ricadute sui costi sostenuti dal Comune di Napoli. "È un incremento significativo", ha sottolineato Manfredi.

Il "Patto per Napoli" che sarà firmato da Governo e Comune di Napoli "fa parte di una manovra molto complessa che però consentirà al Comune di ripartire e di mettere in ordine non solo le casse, ma anche l'organizzazione amministrativa per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi di buona amministrazione e di qualità dei servizi per i cittadini".

"Non è un ripianamento di tutti i 5 miliardi di debiti - ha sottolineato Manfredi - sarei stato felicissimo se fosse così. In realtà è un contributo da parte del Governo che ci aiuta, insieme a manovre che noi facciamo sulla riscossione e sul patrimonio, a poter poi rimettere in equilibrio il bilancio del Comune. C'è anche una negoziazione con i vecchi creditori che hanno dei crediti molto vecchi e che verranno pagati subito tramite una transazione con una riduzione parziale dei loro crediti, ma si tratta di una massa debitoria non molto grande, intorno ai 300 milioni. La gran parte debito che ha il Comune è nei confronti dello Stato, dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti".