Caro benzina, de Magistris: "Cingolani si autoaccusa di truffa?"

Per il ministro della Transazione ecologica Roberto Cingolani, l'aumento del prezzo della benzina sarebbe una truffa perché l'Italia, in questo momento, non soffre di alcuna crisi del gas. Non solo, le forniture da Ucraina e Russia arrivano regolarmente, ma adirittura sencondo il membro del Governo il Paese l'avrebbe addirittura esportato nelle ultime settimane.

Parole che hanno scatenato le reazioni del mondo politco. Tra questi, anche l'ex sindaco di Napoli Luigi de Maigistris che al ministro ha dedicato un tweet: "Il ministro della transizione ecologica Cingolani parla di truffa a proposito dell’aumento del prezzo dei carburanti,come se lui fosse un cittadino qualunque e non il rappresentante del governo che fa superprofitti su queste tasse.È quindi un’autodenuncia di truffa del Governo!".