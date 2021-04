Carfagna sul Recovery: “Trecento milioni per le strade”

"Sui trasporti bisognerà fare una riflessione. Il Pnrr concentra gli investimenti sul trasporto su ferro e non su quello su gomma, ma non possiamo far finta di non sapere che le aree interne sono raggiungibili non con ferrovie moderne e veloci, ma tramite strade che devono essere ampie e sicure". Così la ministra per il Sud Mara Carfagna durante un incontro, trasmesso online sulla pagina del Corriere del Mezzogiorno, sul Next generation Eu.

La ministra ha annunciato che ci saranno investimenti "pari a 300 milioni per la manutenzione delle strade provinciali. Molte zone sono isolate e una strada significa la possibilità di raggiungere scuole, ospedali, asili nido, servizi alla base del diritto di cittadinanza. Su questo punto la commissione europea storce il naso. Noi proveremo a tener duro, ma se non ci riusciamo trasferiremo la linea di finanziamento dalla gamba europea a quella nazionale".