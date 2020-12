Mara Carfagna ricoverata per polmonite: 10 giorni fa è diventata mamma

Mara Carfagna è stata ricoverata (già da qualche giorno) a Roma per una polmonite. La vicepresidente della Camera e consigliere comunale di Napoli uscente, è in condizioni buone, come si apprende da fonti vicine alla deputata di Forza Italia.

La polmonite che ha colpito la politica non sarebbe riconducibile al Covid. La 44enne è diventata mamma 10 giorni fa, dando alla luce la piccola Vittoria, nata dall'unione con Alessandro Ruben.