La ministra Carfagna manda il Maalox a De Luca: "Mentre tu fai ammuina, gli altri fanno i fatti"

"Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai 'ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…". Questo il tweet della ministra per il Sud Mara Carfagna, che ha così risposto alle parole del presidente della Regione Campania sul "Forum verso Sud" di Sorrento.

Il governatore, che non aveva partecipato all'evento sabato scorso, lo aveva definito "un'iniziativa a marchio Forza Italia più che istituzionale".

Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai “ammuina” gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere… pic.twitter.com/DoJRnADk5q May 19, 2022

La replica di Boccia

Al tweet della ministra Carfagna ha prontamente replicato il deputato Francesco Boccia, responsabile Regioni e enti locali della segreteria nazionale del Partito Democratico: "La ministra Carfagna appare più credibile quando articola il pensiero in modo diverso rispetto a banali foto di medicinali consigliati a un presidente di Regione. Questa caduta di stile, non consona ad una ministra della Repubblica, la pone sullo stesso piano del suo alleato di sempre, Matteo Salvini, che quotidianamente critica. Il presidente De Luca chiede per la Campania risposte semplici sui principali dossier ed è sempre un dovere del governo rispondere nel merito", afferma in una nota l'ex ministro nel governo Conte bis.