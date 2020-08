Salvini dal carcere di Secondigliano: "Qui stanno meglio i detenuti che gli agenti"

"Il carcere di Secondigliano è un carcere di eccellenza, mette tanto a disposizione dei detenuti, ma serve personale. In 600 devono controllare 1400 detenuti. Oggi su 11 garritte ne è presidiata solo una, mancano telecamere, entrano telefonini. In questa struttura i problemi sono solo degli uomini in divisa, non dei detenuti", afferma il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, presente questa mattina nel carcere. "Scriverò al sindaco de Magistris e al prefetto perchè c'è la follia del campo rom confinante con un carcere di massima sicurezza che ospita i camorristi". "Ad esempio il campo Rom di Giugliano è indegno sia per chi ci vive dentro che per chi ci vive accanto, sono situazioni che vanno risolte al più presto".

Investimenti

"Bisogna investire sulla sicurezza, su Napoli e sulla polizia penitenziaria. Ho trovato lavoratori e lavoratrici che lavorano in condizioni impossibili, e spesso sono indagati loro per le denunce dei delinquenti. Facciamo un appaluso a questi lavoratori", prosegue.

Voto

"Se qualcuno vuole smetterla con emergenza ambientale e una buona sanità deve votare Lega per il cambiamento. Sono andati via dalla Campania 50mila cittadini per farsi curare altrove. De Luca fa gli show. Chi sceglie la Lega fa scelta chiara. La casa popolare se vince la Lega va prima all'italiano", conclude Salvini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.