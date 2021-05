Omicidio Cerciello, in un tweet la soddisfazione di Salvini per le condanne

Anche Matteo Salvini, affidandolo ad un Tweet, ha espresso il suo pensiero a proposito della condanna all'ergastolo dei due statunitensi che hanno ucciso il carabiniere napoletano Mario Cerciello Rega.

Questo il messaggio del leader della Lega:

Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: "Non mi riporterà Mario, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi prima pietra per una giustizia nuova, dimostrata la sua integrità nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni”. pic.twitter.com/SQ3GDbgPyZ