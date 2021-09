Un professore universitario capolista di Forza Italia per il Comune di Napoli

Forza Italia per le comunali di Napoli schiera come capolista un professore universitario: si tratta di Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, responsabile del PI di Cardiomiopatie ed ipertensione polmonare del Policlinico federiciano, eletto all'ultimo Congresso Nazionale presidente della Società italiana di cardiologia per il biennio 2021/2022. La SIC è la più prestigiosa ed antica Società Scientifica di Cardiologia nazionale e la più antica delle società medico scientifiche italiane. Prima di Filardi l'ultimo esponente della cardiologia napoletana ad essere nominato presidente era stato il professore Massimo Chiariello, oltre 15 anni fa.

In prima lista con Filardi ci sarà il consigliere comunale uscente Salvatore Guangi, sociologo specializzato in criminologia, già coordinatore circoscrizionale del partito e consigliere municipale nella VIII Municipalità (Piscinola Scampia Chiaiano). Con loro, tra le donne, le imprenditrici Valeria della Rocca, membro di Confindustria, e Valentina De ponte, gli avvocati Maria Pia Granese e Michela Sorrentino, la ristoratrice Alessandra Stendardo; tra gli uomini il ginecologo Luigi Ascione, gli avvocati Giuseppe de Gregorio e Marcello Galli, il chirurgo plastico Federico de Longis. "Siamo l'unico partito che ha pronta la lista oggi che è mercoledì", è stato sottolineato alla presentazione delle candidature e del programma (redatto da una consulta di 28 esperti) cui hanno preso parte con Catello Maresca, tra gli altri, Domenico De Siano, Fulvio Martusciello, Stefano Caldoro e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in splendida forma. Davvero tanti i giovanissimi.