Caos in aula a Camposano, Schiano: “Comportamento del sindaco inaccettabile”

“In politica esiste il confronto, la discussione, la provocazione, l’attacco, la polemica. Ma quello che è successo durante il consiglio comunale di insediamento del nuovo sindaco a Camposano ha niente di politica. Il comportamento sgarbato, maleducato e violento del sindaco Francesco Barbato nei confronti del consigliere comunale Carmela Rescigno è un attacco che non ha scusanti. Un linguaggio e un comportamento da dittatore, un modo di fare che non deve e non può appartenere a un rappresentante delle istituzioni pubbliche che in passato ha ricoperto anche il ruolo di onorevole della Repubblica Italiana. Il video di quanto avvenuto nel civico consesso con la richiesta immotivata di espulsione del consigliere Rescigno dall’aula con toni fin troppo esasperati è un cattivo esempio di un uso distorto della res pubblica. Spero che il prefetto di Napoli possa al più presto intervenire per chiarire in tutti gli aspetti questa scabrosa vicenda e che lo stesso Barbato si scusi subito con Carmela Rescigno a cui va la mia massima solidarietà e il sostegno per le sue battaglie in politica”. Lo dichiara il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiano di Visconti che ha commentato quanto successo a Camposano durante la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale.