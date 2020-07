Sta diventando virale il video (che riproponiamo dal canale Youtube Tv Barra) girato per la campagna elettorale di Gabriella Peluso, candidata per Fratelli d'Italia al consiglio regionale nelle elezioni che si terranno a settembre. L'arrangiamento musicale accattivante, che invita a usare bene la matita, è già un tormentone che non teme rivali. L'estate si fa ancora più caliente con i ritmi di Gabriella Peluso.