Bagnoli, incontro Manfredi-Fitto a Roma: "Piena condivisione su progetti. Nelle prossime settimane apertura cantieri"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualità di commissario straordinario di governo al Sin Bagnoli-Coroglio, ha incontrato nel pomeriggio di giovedì il ministro per le politiche di coesione, Pnrr e Sud Raffaele Fitto presso la sede del Ministero del Sud in Roma.

L'oggetto del vertice tra il primo cittadino partenopeo e il ministro è stato l'aggiornamento sugli avanzamenti dei progetti di bonifica, risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli.

"Piena la condivisione tra commissario e ministro sui progetti in corso e sui relativi tempi di esecuzione, che porteranno nelle prossime settimane all'apertura dei cantieri", recita una nota.

"Sicuramente la prossima settimana si firmerà l'accordo su Bagnoli con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La firma arriva dopo la delibera del Cipess, così possiamo passare all'apertura dei cantieri", aveva spiegato nelle scorse ore Manfredi.