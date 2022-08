Sarracino (Pd): “Candidature Siani e Ruotolo simbolo lotta alla criminalità”

"Le candidature di Paolo Siani e Sandro Ruotolo sono motivo d'orgoglio per la nostra comunità e dimostrano come il tema della lotta alla criminalità organizzata sia centrale nell'agenda politica del Pd e del centrosinistra. La giustizia sociale e lo sviluppo di questi territori passa dalle battaglie che faremo per la legalità, per il lavoro e per combattere le diseguaglianze che hanno raggiunto dei livelli eticamente inaccettabili".

Lo dichiara Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli e capolista per il Partito democratico.