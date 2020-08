Amministrative 2020, accordo Pd-M5S: candidato sindaco unico a Pomigliano d’Arco

Trovata l'intesa tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle. A Pomigliano d'Arco ci sarà un candidato sindaco unico per i due partiti di Governo: si tratta di Gianluca Del Mastro.

A renderlo noto è stato l'esponente pentastellato Dario De Falco, possibile candidato sindaco del Movimento per Pomigliano: "Ieri notte i rappresentanti delle forze che compongono il nuovo laboratorio politico di Pomigliano hanno scelto Gianluca Del Mastro come candidato sindaco. Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia città!", scrive De Falco sui social.

"Gianluca ha 46 anni è sposato ed è padre di due bambini. Attualmente è Professore di Papirologia presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli (con un dottorato conseguito a Napoli e un Master sui Beni Culturali conseguito tra l’Italia e l’Olanda), professore di Paleografia presso l’Università Federico II di Napoli (dove è stato ricercatore per vent'anni) e Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. È abilitato alla dirigenza di Istituti del CNR. Si occupa da più di venticinque anni della storia della scrittura e della storia e del restauro del libro manoscritto antico, del suo studio critico e dell’applicazione delle moderne tecnologie all’analisi del patrimonio culturale. In questi ambiti, è autore di più di 100 contributi scientifici ed è stato insignito di diversi premi. Ha insegnato in USA e ha tenuto corsi e seminari presso Università ed Enti di Ricerca in tutto il mondo. È membro di numerosi comitati scientifici e istituzioni internazionali - tra queste il CISPE di Napoli, la Herculaneum Society di Oxford e la International Itinerant Paleographic School della École Pratiques di Parigi. È Direttore della Summer School sul teatro antico di Teano e membro della giuria del premio internazionale La Ginestra. In particolare a Pomigliano, è Presidente della Giuria del Premio Letterario «Luigi De Falco». Esperto di gestione del patrimonio culturale e territoriale ha amministrato finanziamenti sia in ambito universitario, sia in ambito regionale, nazionale e internazionale. Ha curato mostre e organizzato eventi di risonanza nazionale. Nella Fondazione Ente Ville Vesuviane è riuscito ad attrarre finanziamenti nazionali ed europei per diverse decine di milioni di euro, introducendo un modello di gestione nuovo e competitivo. In questo ruolo, intesse rapporti con gli enti e le istituzioni a tutti i livelli e si occupa di politica di sviluppo territoriale, con particolare attenzione ai contesti sociali e alle realtà imprenditoriali", conclude De Falco.

Ruotolo: "Pomigliano laboratorio nazionale"

"Avevamo sempre auspicato e lavorato per una alleanza strategica M5S e Pd. I tempi sono maturi. Pomigliano d'Arco diventa laboratorio nazionale con il primo candidato sindaco giallorosso. Toccherà a Gianluca Del Mastro guidare l'alleanza M5S e PD. Una svolta giunta dopo il voto favorevole della piattaforma Rousseau. Adesso si costruisca attorno a questa alleanza una coalizione omogenea e compatta anche per le comunali di Giugliano e Caivano". Lo dichiara il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.

"Il tema è centrale e fondamentale per contrastare la destra salviniana e populista nel Paese. Ora occorre guardare anche alle elezioni regionali e in particolare alle Marche e alla Puglia. Superare sterili e insignificanti pregiudiziali e lavorare a un campo largo democratico, progressista e di sinistra", conclude Ruotolo.