Comunali Napoli, Iannone (Fratelli d'Italia): "Maresca in campo da civico, il centrodestra non ha scelto ancora il candidato"

"Credo che questa sia finalmente l’occasione giusta per la destra, centrosinistra e de Magistris sono stati un fallimento e hanno portato la città al default. Ed è un fatto che il centrodestra non abbia mai amministrato". Ad affermarlo è il senatore e Coordinatore Campano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, intervenuto nella trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio Crc Targato Italia.

Il senatore ha parlato anche di Catello Maresca che rivendica la sua candidatura civica: "Il centrodestra non ha scelto ancora il suo candidato e Maresca è in campo da civico. Noi abbiamo detto in modo chiaro che saremo con il nostro simbolo e la decisione è sul tavolo nazionale tra i leader della coalizione. Il centrodestra non è un partito unico e siamo fiduciosi che i leader possano ufficializzare presto la candidatura a sindaco".