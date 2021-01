Comunali 2021, dal nuovo Governo un candidato sindaco per Napoli?

L'addio al "Conte bis", con il conseguente cambio nella formazione di Governo, potrebbe avere importanti ripercussioni anche nella corsa alle Comunali nelle grandi città, in particolare per Napoli.

In caso di "Conte ter", con un nuovo incarico al Premier dimissionario, la squadra dei ministri potrebbe subire notevoli cambiamenti. Qualche 'big' dell'esecutivo 'giallorosso', attualmente in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, potrebbe infatti non far parte anche di un nuovo eventuale Governo guidato dal giurista pugliese.

Tre sono i nomi che potrebbero nelle prossime settimane entrare in ballo per una candidatura a Palazzo San Giacomo sull'asse Pd-5 Stelle più una parte del centro-sinistra: si tratta del Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola, del Ministro dell'Università e della Ricerca ed ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi, e del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Tre nomi di grande spessore che, nel caso in cui la loro esperienza da ministri dovesse interrompersi, potrebbero entrare nella partita per le comunali partenopee.

Resta da vedere anche quale sarà la scelta del Presidente della Repubblica Mattarella per sbrogliare la matassa della 'crisi' e l'orizzonte politico di un eventuale nuovo Governo: in caso di esecutivo 'a tempo' o addirittura di scioglimento delle Camere ed elezioni anticipate, nella corsa potrebbe entrare allora anche il nome della terza carica dello Stato, Roberto Fico.