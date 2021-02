Comunali Napoli 2021, Clemente: "Io e Bassolino siamo figure libere"

“Il mandato di un’amministrazione deve terminare dopo 5 anni. Io come Bassolino siamo figure libere, c’è Napoli prima di tutto e non apparati di partito. Sono libera di candidarmi, non devo aspettare le nomine a sottosegretario. Spero che i napoletani mi diano questo onore perché ho accumulato esperienza per costruire una squadra. Voglio moltiplicare la scelta che ho fatto senza delegare agli altri. Bisogna rompere i privilegi e la mentalità di camorra, mettere al centro le donne con un traino femminile per il governo della città”. Così l’assessora comunale Alessandra Clemente, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio Crc Targato Italia, ha parlato della corsa alle Elezioni Comunali 2021 di Napoli.

Sul possibile rinvio delle elezioni, la candidata sindaco del movimento DemA si è così espressa: “La pandemia è la priorità per tutti, chiedo massima responsabilità alle autorità nazionali. Ci devono essere scelte che non mettano in difficoltà. Abbiamo settori economici in ginocchio e abbiamo fatto sacrifici. Serve potenziare il piano vaccinale, le elezioni vanno spostate solo ed esclusivamente per motivi legati alla pandemia, altrimenti sarei indignata se fosse per questioni politiche”.