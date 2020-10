Sindaco di Napoli: lanciati i primi nomi dalla Destra

"Dopo il disastro alle Regionali in Campania riportato dal centrodestra, si avvia la replica per le Comunali. La mancanza di entusiasmo e di strategia pregiudicherà anche la prossima tornata elettorale che vede coinvolti Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Urge darsi una smossa”, avvisa in una nota Salvatore Ronghi, già candidato alle Europee con Fratelli d'Italia e responsabile del movimento culturale “Sud Protagonista”.

"Il prossimo appuntamento elettorale è molto importante – prosegue Ronghi - non si deve lasciare campo libero al monopolio Pd-M5S. Come centrodestra bisogna mettersi alle spalle gli errori commessi e procedere subito a mettere in campo un "Progetto per la Città" e individuare candidati a Sindaco credibili, puntando sul rinnovamento ed evitando di andare a pescare nel "Jurassic Park " della politica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nomi

Per la carica di primo cittadino della nostra città per Salvatore Ronghi "si può guardare nella direzione di Sergio Rastrelli figlio del compianto Antonio, ma ci sono anche Fabio Chiosi vicino a Forza Italia oppure Alessandro Sansoni ben visto dalla Lega".