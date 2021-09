Comunali 2021, le interviste ai candidati presidente della VII Municipalità

Cresce l'attesa a Napoli per le Elezioni Comunali 2021 in programma il 3 e 4 ottobre. NapoliToday ha posto tre quesiti (uguali per tutti) ai candidati presidente della Municipalità VII, che comprende Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno.

I temi trattati riguardano le principali problematiche riscontrate nei quartieri, il rapporto con l’amministrazione centrale e i primi provvedimenti da adottare, eventualmente, in caso di vittoria.

Le interviste ai candidati presidente

-L'intervista a Antonio Troiano per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Gaetano Manfredi (l'intervista).

-L'intervista a Gennaro Prisco per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Antonio Bassolino (l'intervista).

-L'intervista a Vincenzo Maria Sassano per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Alessandra Clemente (l'intervista).