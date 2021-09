Comunali 2021, le interviste ai candidati presidente della II Municipalità

Cresce l'attesa a Napoli per le Elezioni Comunali 2021 in programma il 3 e 4 ottobre. NapoliToday ha posto tre quesiti (uguali per tutti) ai candidati presidente della Municipalità II, che comprende Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S.Giuseppe.

I temi trattati riguardano i punti principali del programma, il contrasto alla dispersione scolastica e al fenomeno baby gang e le opportunità concrete da offrire ai giovani.

Le interviste ai candidati presidente

-L'intervista a Chiara Capretti per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Alessandra Clemente (l'intervista).

-L'intervista a Luigi Ferrara per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Antonio Bassolino (l'intervista).

-L'intervista a Roberto Marino per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Gaetano Manfredi (l'intervista).

-L'intervista a Ciro Parulano per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Catello Maresca (l'intervista).