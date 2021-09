Comunali Napoli 2021, le interviste alle candidate e ai candidati presidente della V Municipalità

Non solo per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. A Napoli domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà anche per l’elezione dei nuovi presidenti municipali e per il rinnovo dei consigli.

Alla V Municipalità Arenella Vomero sono in cinque in corsa per succedere al presidente uscente Paolo De Luca, due donne (Clementina Cozzolino e Cinzia Del Giudice) e tre uomini (Francesco Flores, Salvatore Pace ed Emanuele Papa).

Le candidate e i candidati alla presidenza della municipalità collinare hanno risposto alle domande di NapoliToday:

L'INTERVISTA A CLEMENTINA COZZOLINO (candidata presidente per la coalizione che sostiene Gaetano Manfredi)

L'INTERVISTA A CINZIA DEL GIUDICE (candidata presidente per la coalizione che sostiene Antonio Bassolino)

L'INTERVISTA A FRANCESCO FLORES (candidato presidente per Forza Italia che sostiene Catello Maresca)

L'INTERVISTA A SALVATORE PACE (candidato presidente per la coalizione che sostiene Alessandra Clemente)

L'INTERVISTA AD EMANUELE PAPA (candidato presidente per Lega - Prima Napoli che sostiene Catello Maresca).