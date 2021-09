Comunali 2021, interviste ai candidati presidenti X Municipalità: tra programmi, riqualificazione e movida

Si avvicinano le elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. Un'occasione in cui Napoli non rinnoverà soltanto il suo sindaco e il consiglio comunale, ma anche i consigli della 10 Municipalità in cui la città è suddivisa, e quindi i presidenti di queste.

In questo particolare speciale elettorale abbiamo intervistato tutti i candidati alla carica di presidente della X Municipalità, cioè quella che comprende i quartieri più a ovest della città, Fuorigrotta e Bagnoli.

Abbiamo posto loro tre domande, uguali per tutti, che riguardano i temi secondo noi più stringenti per il territorio. Tra questi, la riqualificazione dell'area industriale ex Italsider – processo che oramai va avanti da circa 30 anni – e la difficile convivenza della cittadinanza del posto con movida e sue conseguenze.



- Intervista a Diego Civitillo, il presidente uscente, candidato con le liste a sostegno di Alessandra Clemente (clicca qui per leggerla)



- Intervista a Maurizio Chioccarelli, candidato con le liste a sostegno di Antonio Bassolino (clicca qui per leggerla)



- Intervista a Stefano Capizzi, candidato con la lista a sostegno di Matteo Brambilla (clicca qui per leggerla)



- Intervista a Carmine Sangiovanni, candidato della coalizione a sostegno di Gaetano Manfredi (clicca qui per leggerla)



- Intervista a Massimo Scherillo, candidat odella coalizione a sostegno di Catello Maresca (clicca qui per leggerla).