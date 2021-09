Comunali Napoli 2021, tutti i nomi dei candidati nelle dieci municipalità

Tutti i nomi dei candidati presidente e consiglieri nelle 10 municipalità di Napoli alle Elezioni Comunali 2021:

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 1

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 2

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 3

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 4

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 5

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 6

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 7

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 8

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 9

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 10

Come si vota per le Municipalità

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre a Napoli si vota anche per l’elezione nelle 10 Municipalità cittadine del Presidente, eletto a turno unico, e dei Consigli, costituiti da 30 consiglieri.

L'elettore potrà votare solo per il Presidente oppure sia per il Presidente che per una lista a lui collegata. In caso di preferenza solo per la lista prescelta, il voto andrà anche al Presidente. Per l'elezione delle Municipalità, è escluso il voto disgiunto.

L'elettore può esprimere inoltre uno o due voti di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone i cognomi sulle righe poste a fianco del contrassegno. Anche per l'elezione dei Consigli Municipali vale il principio della doppia preferenza di genere.