Elezioni politiche 2022: i candidati del Movimento cinque stelle in Campania

Depositate le liste del Movimento 5 stelle in Campania. Per l'uninominale della Camera collegio Campania 1 ci sono Antonio Caso, Sergio Costa, Dario Carotenuto, Pasquale Penza, Carmela Auriemma, Carmela di Lauro e Gaetano Amato; al collegio Campania 2 Giuseppe Buompane, Danilo della Valle, Sabrina Ricciardi, Michele Gubitosa, Virginia Villani, Giuseppe Benevento, Dario Vassallo. Per quanto riguarda l'uninominale al Senato la scelta è caduta su Ada Lopreiato, Maria Domenica Castellone, Orfeo Mazzella, Raffaele De Rosa, Antonio Del Monaco, Maura Sarno, Francesco Castiello. Agostino Santillo, Enrica Alifano, Giuseppe Buompane e Mafalda Broccoli sono i candidati al plurinominale della Camera Campania 2 01; per Campania 2 02 ci sono Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso, Alessandra Petrosino. Al plurinominale al Senato Campania 02 Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano. Nel collegio Campania 1 01 Giuseppe Conte, Gilda Sportiello, Bruno Raffaele, Marianna Ricciardi.