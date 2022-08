Elezioni politiche 2022: i candidati della Lega in Campania

Sono Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa i due capilista al Senato per la Lega nei due collegi plurinominali della Campania. A seguire, nel collegio Campania 01, Vincenzo Pepe, Angela Russo, Domenico Bellobuono, nel collegio Campania 01 Elena Iaverone, Alberto Mingnone, Elena Anna Gerardo. I candidati della Lega al plurinominale alla Camera sono per Campania 1 01 Rosaria Borrelli, Nicholas Esposito, Teresa Frecciarulo, Salvatore Onofaro; per Campania 1 02 Severino Nappi, Maria Concetta Donnarumma, Antonio Fellone, Anna Ambrosino; per Campania 2 01 Gianpiero Zinzi, Antonella Piccerillo, Antonio Fellone, Antonella Lettieri; per il collegio Campania 2 02 Vanna Gava, Gianpiero Zinzi, Marica Grande, Dante Santoro.