Elezioni politiche 2022, i candidati di Italexit in Campania

Italexit ha presentato le liste dei candidati in Campania. Per il Senato al collegio plurinominale Campania 01 ci sono Giampaolo Bocci, Maria Abate, Domenico Vozza, Teresa Caputo; al collegio Campania 02 Nunzia Schilirò (l'ex vicequestora di Roma no green pass), Nicola Massimo, Angela Nittolo, Luigi Malfetano. All'uninominale candidati Letizia D'Onofrio, Teresa Caputo, Giovanni Golino, Angela Nittolo, Maria Abate, Salvatore Caramiello, Nicola Massimo. Alla Camera, nel collegio uninominale Campania 1 candidati Simona Boccuti, Francesco Amodeo, Pierpaolo Fontana, Consiglia Migliaccio, Giuseppina Abate, Sergio Delle Donne, Stefania Aversa; nel collegio Campania 2 ci sono Sonia Di Carluccio, Diego Ruocco, Concetta Altieri, Rosario Del Priore, Francesco Metropoli, Cristina Coccia, Francesca Mari. Sempre alla Camera, al plurinominale Campania 1 01 candidati Francesco Amodeo, Rosanna Ruscito, Fabio Tortora, Stefania Aversa; al collegio Campania 1 02 Paolo Bianchini, Giuseppina Abate, Renato Liguri, Francesca Mari; al collegio Campania 2 01 Simona Boccuti, Francesco Lampitelli, Concetta Altieri, Pierpaolo Fontana; al collegio Campania 2 02 Rosario Del Priore, Sonia Di Carluccio, Francesco Metropoli, Cristina Coccia.