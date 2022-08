Elezioni politiche 2022, i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia in Campania

Sarà Marcello Pera, presidente del Senato dal 2001 al 2006, capolista al Senato per Fratelli d'Italia nel collegio Campania 1 mentre nel collegio Campania 2 tocca a Giovanna Patrenga. Tre i collegi della Camera in cui capolista è Marta Schifone: Campania 1-01 e 1-02 e Campania 2-01 (province di Caserta e Benevento). Tutti i candidati di Fratelli d'Italia alla Camera sono: Campania 1-01 Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 1-02 Marta Schifone, Luca Scancariello, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 2-01 Marta Schifone, Marco Cerreto, Eleonora Pace, Vincenzo Pagano; Campania 2-02 Edmondo Cirielli, Eleonora Pace, Nunzio Carpentieri, Luisa Maiuri. Al Senato, per il collegio Campania 01 ci sono Marcello Pera, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Gabriella Peluso; per Campania 02 Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Elena Scarlato, Giuseppe Fabbricatore.