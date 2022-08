Elezioni politiche 2022, i candidati di Forza Italia in Campania

Antonio Tajani è il capolista scelto da Forza Italia per la Camera al plurinominale in tutti i quattro collegi della Campania. Nel collegio 1 01 è seguito da Annarita Patriarca, Guido Milanese e Carla Ciccarelli, nel collegio 1 02 da Marta Fascina, Tullio Ferrante e Annarita Patriarca, nel 2 01 da Marta Fascina, Tullio Ferrante e Amelia Forte, nel 2 02 da Marta Fascina, Tullio Ferrante, Teresa Formisano. Per quanto riguarda il Senato nei due plurinominali ci sono, nel primo Silvio Berlusconi, Annamaria Bernini, Francesco Silvestro e Giuliana Franciosa, nel secondo Annamaria Bernini, Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa e Carmine De Angelis.